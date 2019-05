Τα περαστικά της Μπαρτσελόνα σε Σαλάχ (pic)

Χωρίς τον τραυματία Μοχάμεντ Σαλάχ θα κυνηγήσει την ανατροπή του 3-0 την Τρίτη (07/05) η Λίβερπουλ στο Άνφιλντ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για τη ρεβάνς των «4» του Champions League, γεγονός που οδήγησε τους «μπαλουγκράνα» στο να ευχηθούν στον Αιγύπτιο σταρ καλή ανάρρωση και να τονίσουν πως αυτά τα ματς είναι για πσγκόσμιας κλάσης παίκτες.



Αναλυτικά το μήνυμα της Μπαρτσελόνα:



«Παιχνίδια σαν αυτά είναι για παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Καλή ανάρρωση».



Games like these are for world-class players.

Get well soon!