Επεισόδια οι Άγγλοι στη Βαρκελώνη (videos)

Η λαϊκή σοφία λέει ότι "ο λύκος κι αν εγέρασε κι άλλαξε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του!" Γάντι ταιριάζει το γνωμικό στους οπαδούς της Λίβερπουλ, που παρά τα όσα έχουν προηγηθεί στο παρελθόν κι έχουν προκαλέσει οι ίδιοι ή "συνάδελφοί" τους άλλων αγγλικών ομάδων, δεν λένε να συμμορφωθούν. Απόψε, σειρά έχει η Βαρκελώνη να ξενυχτήσει από τα καμώματά τους.

Όπως αναφέρει η ισπανική "El Mundo Deportivo", από τους 5.000 οπαδούς της Λίβερπουλ που βρίσκονται ήδη στην καταλανική πρωτεύουσα για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Μπαρτσελόνα για το Τσάμπιονς Λιγκ (1/5), καμιά 500 έχουν κάνει παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους από το απόγευμα της Τρίτης (30/4) κιόλας. Αφού κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, προκάλεσαν αρκετά επεισόδια σε κεντρικά σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα δύο περαστικοί να αποκτήσουν κατάγματα, ένας άλλος σπασμένη μύτη κι ένας τουρίστας να βρεθεί... λουόμενος σε συντριβάνι.

Μετά από όλα όσα έγιναν, η ισπανική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έξι συλλήψεις οπαδών της Λίβερπουλ. Γενικότερα, τα αστυνομικά μέτρα έγιναν πιο αυστηρά και οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί σε όλη την πόλη, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Disgusting behaviour from one Liverpool ‘fan’ in Barcelona who pushes a local into the fountain 🤬 Those filming and laughing are just as bad 😠 pic.twitter.com/hTgxtJcw3H

What appears to be the same Liverpool fan behaving like a twat once again...



Let’s hope he can be identified and punished 😠pic.twitter.com/QE3B1vXlt1