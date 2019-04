Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο θρόνο του GoT! (pics)

View this post on Instagram

Stanotte #CristianoRonaldo giocherà per difendere il trono. La sua nobile casata, il #RealMadrid, è stata sterminata negli ottavi di finale, proprio dai giovani guerrieri dell’#Ajax che affronterà allo Stadium. Dei campioni in carica è rimasto solo lui, #CR7, il Signore di 5 #Champions e 5 Palloni d’oro, che oggi lotta per un altro esercito: la #Juventus. Sette è il suo numero, 7 sono i regni in lotta per il Trono di spade, 7 le finali perse dalla Signora. I personaggi del #tronodispade, la serie televisiva più popolare del mondo, che in Italia ha appena avviato l’ottava e ultima stagione, sulla #Gazzetta di oggi ci aiutano a raccontare la vigilia di una sfida di fuoco 🛡⚔️ . . . #gazzetta #gazzettadellosport