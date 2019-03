Έτοιμη η Σίτι, πάτησε Μάντσεστερ η Σάλκε (videos -pics)

Έτοιμοι οι παίκτες του Γουαρδιόλα να ζήσουν μοναδικές στιγμές! Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει στην διάθεση του τους τιμωρημένους Οταμέντι και Φερναντίνιο.



Ready for some more big moments on Tuesday night?! ⚽️#cityvs04 🔵 #mancity pic.twitter.com/2QzmJy2d4R