Λαπόρτ:''Ονειρική νύχτα!''

A dream night! My first goal in the champions league! Great win and top of the group, what more can a player ask for! Amazing away team performace from the boys, onwards n upwards 💪🏼💪🏼 #AL14 @ManCity pic.twitter.com/cO3XfSWpPi

έγραψε ο Πορτογάλος Μπερνάντο Σίλβα