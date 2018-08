Με τον νικητή του Μάλμε-Βίντι η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Μάλμε με τη Βίντι, στα play off του Champions League, για την είσοδο στους ομίλους. Οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Σέλτικ, στον τρίτο προκριματικό γύρο, πριν βρουν απέναντί τους, είτε τους Σουηδούς, είτε τους Ούγγρους. Οι αγώνες των play off είναι προγραμματισμένοι για τις 21 και 22 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 28 και 29 του ίδιου μήνα.



Στη Μάλμε αγωνίζονται οι Άρνορ Τρίστασον και Γκιγέρμο Μολίνς. Η ομάδα του Ούβε Ρόσλερ στηρίζεται κυρίως στον Μάρκους Ρόζενμπεργκ. Μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τα εμπόδια των Ντρίτα (0-3, 2-0) και Κλουζ (0-1, 1-1).



Η Βίντι ή Βιντεότον, όπως ήταν γνωστή μέχρι να αλλάξει το όνομά της, έχει στο ρόστερ της τον πρώην «ερυθρόλευκο» Μάρκο Σέποβιτς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στηρίζεται κυρίως στον Ντάνκο Λάζοβιτς. Στον πρώτο γύρο πέρασε την Ντουντελάνζ (2-1, 1-1) και στον δεύτερο τη Λουντογκόρετς (1-0, 0-0).



Αναλυτικά, τα ζευγάρια των play off:



Ερυθρός Αστέρας / Σπαρτάκ Τρναβα - Σάλτσμπουργκ / ΣκεντίγιαΚαρ

Καραμπάγκ / ΜΠΑΤΕ – Αϊντχόφεν

Γιούνγκ Μπόις – Αστάνα / Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Μάλμε / Βίντι – ΑΕΚ / Σέλτικ

Μπενφίκα / Φενέρμπαχτσέ – ΠΑΟΚ / Σπαρτάκ Μόσχας

Σταντάρ Λιέγης / Άγιαξ - Σλάβια Πράγας / Ντιναμό Κιέβου