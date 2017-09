Απογοητευμένος ο Λίχτσταϊνερ

L’esclusione dalla lista Champions? Un colpo durissimo e una grandissima delusione. Così è la vita - l'importante non e' quante volte si cade, bensi' quante volte si trova la forza di rialzarsi, rimboccarsi le maniche e continuare a lottare senza mai mollare. Ora più che mai continuerò a dare il massimo per onorare questa maglia! Mein Ausschluss aus der Champions-League-Liste? Das ist ein harter Schlag und eine grosse Enttäuschung. So spielt das Leben - das Wichtigste ist nicht, wie oft man hinfällt, aber wie oft man die Kraft findet, wieder aufzustehen, die Ärmel hochzukrempeln und weiter zu kämpfen, ohne jemals aufzugeben. Jetzt mehr denn je, werde ich weiterhin Alles geben, um dieses Trikot zu ehren! My exclusion from the Champions League list? This is obviously a hard blow and a huge disappointment. That’s life - the important thing is not how often you fall, but how many times you find the strength to get up, roll up your sleeves, keep fighting and never give up. Now, more than ever, I will keep on giving my all to honour this jersey! #FinoAllaFine #nevergiveup

A post shared by Stephan Lichtsteiner (@stephanlichtsteiner) on Sep 1, 2017 at 10:25am PDT