Κόντρα στην Ριέκα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ριέκα στα play off του Champions League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τη ρεβάνς στην Κροατία. Η κληρωτίδα δε χαμογέλασε στους «ερυθρολεύκους», καθώς του έφερε στον δρόμο τους, τους νταμπλούχους Κροατίας και μάλιστα με τη ρεβάνς στην έδρα τους.



Η κροατική ομάδα πανηγύρισε πέρυσι το πρώτο της πρωτάθλημα και το τέταρτο κύπελλο της ιστορίας της. Η ίδρυσή της έγινε το 1946 και η έδρα της είναι το «Στάντιον Ρουγέβιτσα», χωρητικότητας 8.300 θεατών. Τα χρώματά της είναι το λευκό και το γαλάζιο. Στην πορεία της μέχρι τα play off του Champions League απέκλεισε τη Νιού Σέιντς με 2-0 και 1-5 και τη Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ με δυο ισοπαλίες 1-1 και 0-0. Προπονητής της είναι ο Ματίας Κεκ (Σλοβενία).



Κατά το παρελθόν είχε αντιμετωπίσει δυο φορές ελληνικές ομάδες, τον Άρη το 1978 και τον ΠΑΣ Γιάννινα το 1979, για το Βαλκανικό κύπελλο.



Τα ζευγάρια των play off:

Ολυμπιακός-Ριέκα (Κροατία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία)

ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σέλτικ (Σκωτία)-Αστάνα (Καζακστάν)

Χάποελ Μπέερ Σεβά (Ισραήλ)-Μάριμπορ (Σλοβενία)

Μπασάκσεχιρ (Τουρκία)-Σεβίλη (Ισπανία)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

Νάπολι (Ιταλία)-Νις (Γαλλία)

Χόφενχαϊμ (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία)-Στεάουα (Ρουμανία)