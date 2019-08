Ψάχνουν εισιτήριο για τα πλέι - οφ

Ο ΠΑΟΚ αναζητά αποτέλεσμα πρόκρισης στην Ολλανδία απέναντι στον ισχυρό Άγιαξ προκειμένου να συνεχίσει στα play off του Τσάμπιονς Λιγκ.Το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ προσφέρει πολλά ενδιαφέροντα ειδικά στοιχήματα για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.Η πρόκριση του ΠΑΟΚ πληρώνει 3.5 φορές τα χρήματα που θα ποντάρει όποιος την προβλέψει. Μια ακόμη επιλογή για όσους πιστεύουν πως το παιχνίδι θα έχει αρκετά γκολ, όπως το πρώτο στη Θεσσαλονίκη είναι το over 3.5 τέρματα και over 9.5 κόρνερ με απόδοση (4.50).Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μπασακσεχίρ και μια ενδιαφέρουσα συνδυαστική στοιχηματική επιλογή θα ήταν να κερδίσει η ελληνική ομάδα και να κερδίσει περισσότερα από 5,5 κόρνερ. Αυτή τη επιλογή μας δίνει απόδοση (3.75)Αφεντικό για την πρόκριση είναι η ΑΕΚ υποδεχόμενη την Κραϊόβα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ ο συνδυασμός του να σκοράρει πρώτη η ελληνική ομάδα και παράλληλα να κερδίσει περισσότερα από 5,5 κόρνερ δίνει απόδοση (2.60).