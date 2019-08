Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off

Το απόλυτο πέτυχαν οι ελληνικές ομάδες στη δεύτερη προκριματική φάση των κυπέλλων Ευρώπης. Στο ChampionsLeague ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Βικτόρια Πλζεν και στο EuropaLeague ο Ατρόμητος και ο Άρης έβγαλαν νοκ άουτ τη Ντουνάισκα Στρέντα και την ΑΕ Λεμεσού, αντίστοιχα.Από την τρίτη προκριματική φάση ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Οι πέντε ελληνικές ομάδες θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για να προκριθούν στα play-off.Στο ChampionsLeagueο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα (20:00) τον Άγιαξ και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο (20:45) στην Τουρκία τηΜπασακσεχίρ. Την Πέμπτη παίζουν εκτός έδρας και οι τρεις εκπρόσωποί μας στο EuropaLeague, στις 19:15 η ΑΕΚ με την Ουν. Κραϊόβα, στις 20:00 ο Άρης με τη Μόλντε και στις 22:00 ο Ατρόμητος με τη Λέγκια Βαρσοβίας.Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ περισσότερες από 200 στοιχηματικέςεπιλογές για τα πέντε παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους. Προσφέρονται ακόμα από 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τους αγώνες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και από 6 για τα παιχνίδια του Άρη και του Ατρόμητου.Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΆγιαξΟ Ακπόμ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.Over 1,5γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.Ο Τάντιτς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.Over 3,5γκολ και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.Ακριβές σκορ 2-1,2-2 ή 1-2.Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μπασακσεχίρ-ΟλυμπιακόςΟ Γκερέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.Ο Ολυμπιακός να κερδίσει και ο Ολυμπιακός Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.Over 1,5γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.Ο Ρομπίνιο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.Over 3,5γκολ και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.Ακριβές σκορ 1-0,1-1 ή 0-1.Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ουν. Κραϊόβα-ΑΕΚΟ Ρομάν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-0.Over 1,5γκολ στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.Η Κραϊόβα να σκοράρει πρώτη και ισοπαλία και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.Ο Λιβάγια να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.Η ΑΕΚ να σκοράρει πρώτη και ισοπαλία και η ΑΕΚ Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.Και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο και ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ η ΑΕΚ.Ακριβές σκορ 1-0,1-1 ή 0-1.