Με το βλέμμα στ’ αστέρια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός

Το πρώτο βήμα για τα πλέι-οφ του Τσάμπιονς λιγκ θέλουν να κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχοντας απέναντί τους αντιπάλους με μεγάλες δυνατότητες αλλά και τρωτά σημεία!Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άγιαξ με τον πρώτο αγώνα στην Θεσσαλονίκη. Είναι η 3η φορά που οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες σε προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις δύο προηγούμενες «χαμογέλασαν» οι Ολλανδοί παρότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε αρκετά χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες!Τώρα αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι στο πλευρό του «δικεφάλου» καθώς θα έχει και την αύρα της εξέδρας, απόψε.Από το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ βρίσκουμε εξαιρετικές στοιχηματικές ιδέες ενόψει του αγώνα της Τούμπας.Με βάση τις προηγούμενες αναμετρήσεις οι δύο ομάδες έχουν παράδοση στα γκολ εκατέρωθεν στην Ελλάδα αλλά και το Άμστερνταμ.Με ακριβώς σκορ 2-1 ή 2-2 ή 1-2 παίρνουμε απόδοση (3,00) ενώ με λίγο ρίσκο παραπάνω βρίσκουμε από το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ το ενδεχόμενο να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εκτελώντας παράλληλα πάνω από 4,5 κόρνερ στο παιχνίδι, απόδοση (5,75)Σε μια ακόμα παραγωγικά συνδυαστική ιδέα παίρνουμε τιμή στο (5,25) για το ενδεχόμενο του Over 3,5 με το να εκτελεστούν πάνω από 10 κόρνερ στο ματς!Σε μια πιο απλή πρόταση, αξίζει σαφώς το 1Χ της διπλής ευκαιρίας στο (1,70) εάν σκεφτεί κανείς πως στην παρούσα φάση ο «Αίαντας» βρίσκεται σε ένα στάδιο μεγάλων αλλαγών στην δομή της ομάδας, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με αυτή της περσινής σεζόν!Δύσκολη αποστολή θα έχει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός καθώς η Μπασακσεχίρ μπορεί να μην κουβαλάει το βαρύ – ποδοσφαιρικά - όνομα των συμπολιτών της (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσικτάς) αλλά διαθέτει ένα ποιοτικό σύνολο με ικανότητα στο σκοράρισμα.Λογικά σε μια έδρα που δεν είναι και ότι πιο.. θερμό για κάθε φιλοξενούμενο αμφότεροι θα προσπαθήσουν να αιφνιδιάσουν!Κατά συνέπεια η εκδοχή του να μπει ένα γκολ στα πρώτα 15 λεπτά και οι δυο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορεί να αποκλειστεί με σχετική τιμή από το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ στο (9,70).Σε ένα ανάλογο σκεπτικό, ένα έχουμε Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και να μπει γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο παίρνουμε απόδοση στο (8,00)!Επίσης μπορούμε από το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ μπορούμε να επιλέξουμε το Over 9,5 για το σύνολο των κόρνερ στην τιμή του (1,80) όπως και το να σκοράρουν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο με τιμή στο (4,55).