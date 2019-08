Στα 25 ευρώ το ακριβότερο εισιτήριο με Ολυμπιακό (pic)

Η Μπασάκσεχιρ ανακοίνωσε τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης με τον Ολυμπιακό για τον γ' προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ στο "Φατίχ Τερίμ" της Κωνσταντινούπολης.



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από τα 5 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 25.







⚽️Our tickets for the upcoming 3rd qualifying round game against Olympiakos are on SALE.



Visit https://t.co/Kq9zHniQwY or you may find tickets directly at the stadum. https://t.co/958MCZ6McI