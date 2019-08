Τα εισιτήρια για τα εντός της Εθνικής

View this post on Instagram

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας διάθεσης εισιτηρίων για τους εντός έδρας (ΟΑΚΑ) αγώνες της Εθνικής Ομάδας με Λιχτενστάιν (08/09, 21:45), Βοσνία/Ερζεγοβίνη (15/10, 21:45) και Φινλανδία (18/11, 21:45) για τα European Qualifiers του επετειακού EURO 2020⚽️ Για την αγορά εισιτηρίων :👉ηλεκτρονική πλατφόρμα www.pame-ethniki.gr Για τους φίλους της Εθνικής Ομάδας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τους τρεις αγώνες (με Λιχτενστάιν, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Φινλανδία) υπάρχει ειδικό "πακέτο" προσφοράς: 👉 πρώτος αγώνας στην αρχική τιμή 👉 δεύτερος με έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής 👉 τρίτος αγώνας δωρεάν.