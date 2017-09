Oι καλύτερες ανακοινώσεις του καλοκαιριού (video)

Which name would you get on the back of your @nikefootball Chelsea home shirt today? 👀 #WeAreThePride pic.twitter.com/WKmYxd2x0K — Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 Ιουλίου 2017

Welcome to the family... pic.twitter.com/tx5cpRQDfg — West Ham United (@WestHamUtd) 18 Ιουλίου 2017

Right, time for a quick quiz…



The following 🔟 players have been signed by Arsène Wenger - can you spot them all? pic.twitter.com/ewEpmDRRs4 — Arsenal FC (@Arsenal) 6 Ιουνίου 2017

Who are you signing for, Grzegorz? 👀#WBA — West Bromwich Albion (@WBA) 30 Αυγούστου 2017

🎥 Red Bull gives you wingers...#WBA pic.twitter.com/iMN14iPphP — West Bromwich Albion (@WBA) 25 Αυγούστου 2017

An English lesson with a twist... 👀🇪🇸 pic.twitter.com/wc7WsGcnHc — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 6 Ιουλίου 2017

👀 We all need a bit of inspiration halfway through the working week...



We think this tweet will excite you all!#WelcomeJesé 👋 #SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/FZQ7Zw3tw2 — Stoke City FC (@stokecity) 16 Αυγούστου 2017

The new @Snapchat feature is pretty cool. You can see who's at Huish Park...✍️⚽️😉 #YTFC pic.twitter.com/YhFHRd7wM0 — Yeovil Town FC (@YTFC) 26 Ιουνίου 2017

#BemvindoDaniAlves 🇧🇷 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Saint-Germain (@psg) στις Ιούλ 12, 2017, 7:15πμ PDT

Οι ευρωπαϊκές ομάδες ανέβηκαν επίπεδο το φετινό καλοκαίρι όσον αφορά τις ανακοινώσεις των μεταγραφών τους μέσω των social media.Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι σύλλογοι έχουν καταλάβει πλέον ότι μία απλή ανακοίνωση του τύπου «η τάδε ομάδα ανακοινώνει την απόκτηση του τάδε για τόσα χρόνια» δεν αρκεί για να ικανοποιήσει το κοινό που «διψά» για τα νέα της ομάδας του και να γνωρίσει καλύτερα τα νέα πρόσωπα του ρόστερ.Έτσι, αρκετές ομάδες έκαναν ολόκληρες ...υπερπαραγωγές για να παρουσιάσουν τις μεταγραφές τους, άλλες φορές επιτυχημένα, άλλες όχι και τόσο.Θυμηθείτε τις καλύτερες φετινές προσπάθειες και περιμένουμε την επόμενη μεταγραφική περίοδο για ακόμα καλύτερες απόπειρες.Φίλοι των Λονδρέζων πηγαίνουν στην μπουτίκ του συλλόγου για να αγοράσουν φανέλα και συναντούν το νέο απόκτημα των «μπλε», Αντόνιο Ρούντιγκερ.Η Γουέστ Χαμ τόνισε την οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στον σύλλογο, συμπληρώνοντας μία ενδεκάδα απλών φιλάθλων με το νέο απόκτημα Τζο Χαρτ.Ο λογαριασμός της Στόουκ στο Twitter ζητά απαραίτητα μία μεταγραφή και την έχει στο πρόσωπο του Τίμον...Οι «Καθολικοί» επιχειρούν στοιχηματικό λογοπαίγνιο με το όνομα του Οντσόν Εντουάρ, ανοίγοντας διάλογο με τον λογαριασμό Twitter της σχετικής εταιρίας που αποτελεί τον χορηγό τους.Μέσω «διαλόγου» στο WhatsApp, ο προπονητής της Άστον Βίλα ζητά από τον ιδιοκτήτη Τόνι Σία νέα για τις μεταγραφές και το αφεντικό του ανακοινώνει τον Τζον Τέρι, ο οποίος υπόσχεται να κάνει τους φίλους της ομάδας να ξεχάσουν παλαιότερους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς!Δημιουργική η Άρσεναλ, χρησιμοποίησε μία ακροστοιχίδα με τα ονόματα παικτών που έχει αγοράσει στο παρελθόν ο Αρσέν Βενγκέρ, για να ανακοινώσει τον Κολάσινατς.Ο Κριχόβιακ ανακοινώνει μέσω Twitter την επιστροφή του στην δράση και όλως τυχαίως, η Μπρόμιτς τον ρωτά ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του...Νέο χτύπημα από τους «μπάγκις», που «παίζουν» με το όνομα της προηγούμενης ομάδας (RB Λειψία) του νέου αποκτήματός τους, Όλιβερ Μπερκ.Ένας άγνωστος «σερφάρει» στο Twitter την ώρα που οι φίλοι της Λίβερπουλ ζητούν επειγόντως την ανακοίνωση της απόκτησης του Μοχάμεντ Σαλάχ. Τελικά, αυτός ο άγνωστος αποδεικνύεται ότι είναι ο ίδιος ο Αιγύπτιος...Εξαιρετική έμπνευση από τους Ρωμαίους, που έβαλαν το νέο τους απόκτημα να σκοράρει με τον εαυτό του στο FIFA!Ο Μέσα συνδυάζει ανακοίνωση μεταγραφής με μαθήματα αγγλικών...Οι Λονδρέζοι μπορεί να μην εξέλεξαν τον νέο Πάπα, όμως επέλεξαν προπονητή και αυτό ήταν αρκετό για να βγει ...λευκός καπνός από κατάστημα πρόχειρου φαγητού κοντά στο γήπεδό τους!Δημοσιογράφοι, αναλυτές, αλλά και ο Μάρκο Αρναούτοβιτς (που πήγε στην Γουέστ Χαμ), αμφισβήτησαν τις φιλοδοξίες της Στόουκ και ο σύλλογος βρήκε την ευκαιρία να τους απαντήσει με την ανακοίνωση της απόκτησης του Χεσέ.Οι «μικροί» της Αγγλίας δεν πήγαν πίσω φέτος, με την Γιόβιλ να ανακοινώνει τον Γκρέι μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού του Snapchat.Ο Χεσούς Νάβας περπατούσε αμέριμνος στους δρόμους της Σεβίλλης, όταν άγνωστοι τον απήγαγαν. Τελικά η ιστορία είχε αίσιο τέλος...Στην Ρόμα...αυτοτρολάρονται για τις «υπερπαραγωγές» τους, με τον Αλεξάνταρ Κολάροφ να απορρίπτει το σενάριο που του προτείνει ο Ρωμαίος σκηνοθέτης...Αν οι «τζιαλορόσι» κάνουν στον αγωνιστικό χώρο παρόμοια προσπάθεια με αυτή που έκαναν για τις ανακοινώσεις, τότε θα πάνε για μεγάλα πράγματα φέτος...Η ...φήμη της Μπεσίκτας κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα και έτσι μετά τον Κουαρέσμα, οι Πέπε και Νεγρέδο πείθονται με ένα τηλεφώνημα να μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη!Ο Βραζιλιάνος ...στρώνεται στην δουλειά και τυπώνει ο ίδιος το νούμερο και το όνομά του στην φανέλα της νέας του ομάδας...