Μαθήματα μικρών σε μεγάλους (pic)

Στο πλαίσιο μιας – ακόμη – πρωτοβουλίας του PAOK Action, ποδοσφαιριστές της Κ19 βρέθηκαν μέχρι την Έδεσσα όπου κι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης προκειμένου να παίξουν ποδόσφαιρο με μετανάστες. Ακολούθως μοίρασαν δώρα και γλυκά σε όλους τους παρευιρισκόμενους χαρίζοντας μοναδικές στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε ανθρώπους καταταλαιπωρημένους που βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις πατρίδες τους.



Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ελλάδας(σ.σ. IOMGreece) μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησαν τον ΠΑΟΚ αναφέροντας τα παρακάτω: «Ποδοσφαιριστές της Κ19 του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΔΟΜ στην Έδεσσα. Έπαιξαν ένα φιλικό παιχνίδι με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές, τους έδειξαν πως να προπονούνται και τους πρόσφεραν γλυκά και δώρα. Πολλά ευχαριστώ στο PAOK Action και στην ΠAE ΠΑΟΚ».



U19 @PAOK_FC footballers visited an #IOMGreece facility in Edessa. They played a friendly match with beneficiaries, showed them how they exercise & offered sweets and gifts.

Special thanks to #PAOKAction & #PAOK FC



