Οι ... στενές επαφές «τρίτου τύπου» του Μπερμπάτοφ με τους οπαδούς (vid)

Πριν από λίγες ημέρες ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Στην πλούσια καριέρα αυτού του σπουδαίου επιθετικού, υπήρξε κι ένα κεφάλαιο στον ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2015-16, την τελευταία ημέρα των ελεύθερων μεταγραφών τον Σεπτέμβριο του 2015, ο «Δικέφαλος» ανακοίνωσε την απόκτησή του προκαλώντας φρενίτιδα στις τάξεις των οπαδών του. Με τεχνικό τον Ίγκορ Τούντορ τότε, η σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο 38χρονος σήμερα Βούλγαρος. Σε συνέντευξη που έδωσε στον Στέφεν Χόουσον μίλησε για τη συγκεκριμένη εμπειρία του επικεντρώνοντας στους οπαδούς και σ’ ένα περιστατικό που είχε μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα.



Αρχικά είπε: «Έπαιξα στην πατρίδα μου μόνο για έναν χρόνο, μετά πήγα στη Γερμανία… Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Μετά πήγα στην Αγγλία, ακολούθησε η Γαλλία και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Για 17 χρόνια αγωνίστηκα μακριά από την πατρίδα μου». Και συνέχισε: «Όταν πήγα στον ΠΑΟΚ, είδα στα πρώτα παιχνίδια να ανάβουν καπνογόνα και είπα: ‘What the f…ck’ γιατί δεν ήμουν πλέον συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο. Είχε περάσει καιρός και ήταν κάτι περίεργο για εμένα. Στη συνέχεια, όταν δεν κερδίζαμε οι οπαδοί έβγαζαν εκνευρισμό. Δεν είχαν υπομονή και μας ρωτούσαν γιατί παίζουμε έτσι… Και εγώ σκεφτόμουν ‘ποιοί είστε εσείς που θα μου πείτε πως παίζω;’».



Εν συνεχεία αφηγήθηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό: «Μια μέρα, ήρθαν στα αποδυτήρια. Εκείνη την ώρα έκανα μπάνιο, όταν βγήκα είδα τρεις ανθρώπους και ήμουν σε φάση «τι κάνετε εδώ πέρα;» Και μας είπαν, «παίζετε χάλια και πρέπει να μιλήσουμε μαζί σας». Και τότε αρχίσαμε να συζητάμε σοβαρά. Προσπάθησα να τους εξηγήσω πως δεν ήταν απαραίτητο αυτό που έγινε γιατί υπήρχαν αρκετοί νεαροί παίκτες στην ομάδα. Τους εξήγησα πως με το να έρχονται στα αποδυτήρια, βάζουν περισσότερη πίεση στην ομάδα και την επόμενη φορά θα είναι ακόμη πιο φοβισμένοι στο γήπεδο. Για τους παίκτες που γνωρίζουν πως να το αντιμετωπίζουν όλο αυτό, είναι εντάξει».



Berba tells us this crazy story about when PAOK ultras wanted a 'chat' with him in the dressing room after a game 👀😳



Watch: https://t.co/ic6RPN13Ib pic.twitter.com/oieYhEdTvj