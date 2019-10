Η εντυπωσιακή φωτογραφία των αρχηγών σε δύο περιοδικά!

Με κοινό εξώφυλλο κυκλοφόρησαν τα περιοδικά της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τους αρχηγούς των ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ να πρωταγωνιστούν! Η φωτογραφία είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η ηλεκτρονική της μορφή είναι εντυπωσιακή. Το περιοδικό του μπασκετικού Ολυμπιακού είναι το "We are Olympiacos", το οποίο κυκλοφορεί από πέρυσι. Οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται και μέσα από το "Ολυμπιακός emag", για θέματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και θεματολογία για τα τμήματα του ερασιτέχνη.Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία, στο πρώτο τεύχος ξεχωρίζει η φωτογράφιση των αρχηγών των ομαδικών αθλημάτων του συλλόγου, μία κοινή συνέντευξη του Πέδρο Μαρτίνς με τον Ντέιβιντ Μπλατ, συνέντευξη του γκαρντ της ομάδας μπάσκετ, Γουίλ Τσέρι, ο οποίος μιλάει για ποδόσφαιρο.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ emag. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το We are Olympiacos.