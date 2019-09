ΑΕΚ και Αρκάδη συμμετέχουν στο Athens WFS! (pics)

αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλει η IBF σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδράμοντας στην προβολή και ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και παγκοσμίως, αλλά και στην ανάδειξη και προσέλκυση επενδυτικών και εμπορικών ευκαιριών.

Με τη συμμετοχή της ΠΑΕ ΑΕΚ και της κυρίας Αγγελικής Αρκάδη θα πραγματοποιηθεί το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Αθήνα το διήμερο 16 και 17 Οκτωβρίου.Το Athens WFSH ανακοίνωση:"Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ποδοσφαίρου Γυναικών, με την ονομασία Athens Women’s Football Summit - AthensWFS, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2019, έχει την τιμή και την χαρά να ανακοινώσει στις εργασίες του την συμμετοχή της ΠΑΕ ΑΕΚ.Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή της ΠΑΕ ΑΕΚ (www.aekfc.gr), αποτελεί τιμή για τις εργασίες και τους διεθνείς Ομιλητές του Συνεδρίου, οι οποίοι είναι παγκοσμίως κορυφαίες προσωπικότητες του Ποδοσφαίρου (Παίκτριες, Προπονητές, Παράγοντες, Επιστήμονες, κτλ), προέρχονται από σημαντικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, Παγκόσμιους θεσμούς του Gender Equality αλλά και Διεθνείς Επενδυτικούς Οργανισμούς.Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα εκπροσωπηθεί από την κα. Αγγελική Αρκάδη, General Director και International Affairs – UEFA Main Contact, της ΠΑΕ.Το AthensWFS διοργανώνεται από την IBF-Intelligent Business Forces (www.ibfnow.com), Διεθνής Οργανισμός για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Αθλητικών Ομάδων, με παρουσία στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Μέση Ανατολή.To AthensWFS (www.athenswfs.com) αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλει η IBF σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδράμοντας στην προβολή και ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και παγκοσμίως, στην ανάδειξη και προσέλκυση επενδυτικών και εμπορικών ευκαιριών, στην επίτευξη θετικών αλλαγών σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι το Gender Equality, το Leadership και το Inclusion, τόσο στην ζωή των Γυναικών που ασχολούνται με το Ποδόσφαιρο αλλά και ευρύτερα στον Επαγγελματικό και Κοινωνικό στίβο.Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα στον εξαιρετικό και φιλόξενο χώρο του Riviera Coast (www.rivieracoast.gr).Invest in Women's Football! Invest in Gender Equality, Inclusion and Commercial Opportunities! Join us at the historic inaugural AthensWFS! 16th-17th October 2019.Πληροφορίες : www.athenswfs.com, info@athenswfs.com +30 (211) 016 8140, +1 347 535 2466".