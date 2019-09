ΠΑΟΚ: Στον Γιαννούλη το Best Goal Αυγούστου (video)

Ο Δημήτρης Γιαννούλης πήρε το βραβείο για το καλύτερο γκολ του Αυγούστου μετά από ψηφοφορία που έγινε.Το γκολ που πέτυχε ο 24χρονος ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας κυριάρχησε έναντι των άλλων."Ήταν το πρώτο του με τον Δικέφαλο και φρόντισε να το πετύχει με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ο νικητής του βραβείου Regency Casino Best Goal Αυγούστου.Είχε να βιώσει το αίσθημα του να σκοράρεις από τον Δεκέμβριο του 2013, όταν είχε βρει δίχτυα με τη φανέλα του Βατανιακού.Περίπου έξι χρόνια μετά πέτυχε το πρώτο του γκολ σε υψηλό επίπεδο. Και τι γκολ! Το παιχνίδι με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας δεν πήγαινε καλά. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα γκολ για να διεκδικήσει και τις τελευταίες πιθανότητες πρόκρισης.Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν αυτός που έδωσε ελπίδες. Με ένα απίθανο σουτ από δύσκολη γωνία έστειλε τη μπάλα δοκάρι και γκολ και σκόρπισε ενθουσιασμό στο κοινό της Τούμπας.Στην ψηφοφορία που διοργάνωσε το paokfc.gr και το PAOK FC Official App μαζί με το Regency Casino, η γκολάρα του αριστερού μπακ του Δικεφάλου κέρδισε τις προτιμήσεις και με ποσοστό 39,07% πήρε τον τίτλο του Best Goal Αυγούστου, κάνοντας το νταμπλ μετά την κατάκτηση του βραβείου για τον 11888 MVP του μήνα.Στη δεύτερη και τρίτη θέση έμειναν τα γκολ του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ κόντρα στον Άγιαξ στο Johan Cruyff Arena".Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε και το σχετικό video.