Μαρτίνς: "Περήφανοι για την προσπάθεια!" (pic)

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του απέναντι στην ισχυρή Τότεναμ. Σε ανάρτησή του απόψε στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πέρασε το μήνυμα ότι είναι ιδιαίτερα περήφανος από την εικόνα της ομάδας του κόντρα στους Λονδρέζους.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Ολυμπιακού έγραψε, δείχνοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τον τρόπο που οι φίλοι της ομάδας συμπαραστάθηκαν σε αυτήν: "Περήφανοι για την αποψινή μας προσπάθεια! Δώσαμε το 100% εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου!"



Proud of our effort tonight! We gave 100% on and off the pitch.

