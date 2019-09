Ο ΟΦΗ παρουσίασε το πρώτο «OFI FC Οfficial Store»

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για τα εγκαίνια του πρώτου επίσημου καταστήματος ειδών της ομάδας στις 10 Σεπτεμβρίου, ετοιμάζοντας κληρώσεις για τους φίλους του και καλώντας τους στην ξεχωριστή εκδήλωση για την εμπορική ανάπτυξη του συλλόγου.Κάνε το παιχνίδι σου πιο ενδιαφέρον με το Cashout στη winmasters.grΑναλυτικά η ανακοίνωση:«Στo πλαίσιo της συνεργασίας με σύνθημα “Μαζί στη Νέα Μέρα του ΟΦΗ”, η Νο1 αλυσίδα αθλητικών ειδών Cosmos Sport και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 λανσάρουν το OFI FC OFFICIAL STORE στην καρδιά της πόλης, στο κατάστημα Cosmos Sport της οδού 1821 αρ. 17 την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στις 19:00.Η ιστορική ομάδα της Κρήτης κινείται πλέον στις προδιαγραφές μεγάλων Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Club και τα Cosmos Sport αποτελούν βασικό υποστηρικτή της νέας εποχής, ως αποκλειστικός χορηγός αθλητικού εξοπλισμού της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Τον εξοπλισμό αυτό θα έχουν πλέον την ευκαιρία να αποκτήσουν οι φίλαθλοι της ομάδας, αποκλειστικά μέσω του πρώτου OFI FC OFFICIAL STORE στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο κατάστημα Cosmos Sport της οδού 1821, αλλά και διαδικτυακά, μέσα από το www.cosmossport.grΗ συλλογή θα περιλαμβάνει τις επίσημες εμφανίσεις των παικτών, προπονητικό εξοπλισμό άλλα και lifestyle επιλογές, για ενήλικες και παιδιά.Για να γιορτάσουν το νέο μεγάλο βήμα της μεταξύ τους συνεργασίας, Cosmos Sport και ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 προσκαλούν τους φίλους της ομάδας, άλλα και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Κρήτης στα «αποκαλυπτήρια» του πρώτου "OFI FC OFFICIAL STORE", την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 στο κατάστημα Cosmos Sport της οδού 1821.Μία ώρα νωρίτερα, στις 18:00, θα έχει προηγηθεί για τους εκπροσώπους του τύπου η συνέντευξη τύπου - παρουσίαση του OFI FC OFFICIAL STORE.Το "παρών" στην εκδήλωση θα δώσουν ποδοσφαιριστές της ομάδας, καθώς και μέλη των διοικήσεων των ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και Cosmos Sport.Από τις 19:00 και μετά, οι φίλοι του ΟΦΗ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να αποκτήσουν τις υπογεγραμμένες φανέλες τους.Οι 25 πρώτοι που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση και θα αποκτήσουν την επίσημη φανέλα του ΟΦΗ θα κερδίσουν μαζί ένα εισιτήριο για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής Super League με τον Παναιτωλικό (14/9), προκειμένου να ζήσουν από κοντά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας, φορώντας την επίσημη φανέλα της στο γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης"!Περισσότερες πληροφορίες για το event: https://www.facebook.com/events/2089427607827961/Την Τρίτη 10/9 σας περιμένουμε όλους για να θαυμάσουμε από κοντά τα νέα, επίσημα προϊόντα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925».