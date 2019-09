ΟΦΗ: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μάνος

View this post on Instagram

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Δημήτρης Μάνος, αναδείχθηκε ΜVP της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League, έπειτα από ψηφοφορία των Ελλήνων φιλάθλων. Συγχαρητήρια @dim_manos_11 #oficrete #oficretefc #ofifc #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete