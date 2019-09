Νικητής στο Instagram ο Ολυμπιακός.

📲🇬🇷 TOP 5 most popular greek football clubs ranked by total interactions on #instagram during august 2019 💙💬



1.@olympiacos_org 4,08M

2.@PAOK_FC 2,00M

3.@AEK_FC_OFFICIAL 1,49M

4.@paofc_ 405K

5.@ARIS__FC 282K pic.twitter.com/2siwNBAA4a