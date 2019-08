"Τουλάχιστον ένας Βέρνμπλουμ απόψε στο γήπεδο" (pic)

"At least one Wernbloom at the pitch tonight", έγραψε ο Πόντους Βέρνμπλουμ σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο γήπεδο.Δηλαδή: "Τουλάχιστον ένας Βέρνμπλουμ απόψε στο γήπεδο".Ο γιος του Σουηδού παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν ένα από τα παιδιά που συνόδευσαν τους παίκτες του Δικεφάλου κατά την είσοδό τους στην Τούμπα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος της SL1.