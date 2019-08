Tι πρέπει να ξέρετε για το νέο πρωτάθλημα και τη Nova

Αφετηρία στο νέο πρωτάθλημα. Το 61ο από καταβολής Α εθνικής. Με μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του νέου τρόπου διεξαγωγής του: Η αγωνιστική περίοδος επιμηκύνεται, καθώς θα μετράει πλέον 36 αγωνιστικές. Δεν είναι αυτό όμως, το μόνο σημαντικό. Τα ντέρμπι αυξάνονται, καθώς μέσα από τη διαδικασία των play off, οι κορυφαίες ομάδες της χώρας μπορούν να αναμετρηθούν ως και διπλάσιες φορές (ανάλογα με την τελική κατάταξη στη κανονική περίοδο).Το πρωτάθλημα έχει 36 αγώνες για τις ομάδες που θα τερματίσουν στην κανονική διάρκεια στην πρώτη εξάδα και 33 για εκείνες που θα βρίσκονται στις θέσεις 7-14. Οι βαθμοί που θα κατακτηθούν στη κανονική διάρκεια μεταφέρονται και στη διαδικασία των play off/out.Η έναρξη του θεσμού είναι για το Σάββατο 24 Αυγούστου και η λήξη του στις 17 Μαΐου.Η λήξη της κανονικής περιόδου έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαρτίου και η έναρξη των play off το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 7-8 Μαρτίου. Τα play out θα εκκινήσουν στις 14 Μαρτίου.Από τη διαδικασία των play off θα αναδειχτεί ο πρωταθλητής Ελλάδας και οι συνολικά πέντε εκπρόσωποί μας στα ευρωπαϊκά προκριματικά της ερχόμενης σεζόν.Από τη διαδικασία των play out η τελευταία στην κατάταξη ομάδα θα αποχαιρετήσει την κατηγορία και η 13η θα παίξει μπαράζ παραμονής, με τη δεύτερη της αμέσως μικρότερης κατηγορίας.Λόγω του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος (περισσότεροι αγώνες στα play off, λιγότεροι στα play out), οι μισοί από τους συνολικά 240 αγώνες, θα περιλαμβάνουν τις πέντε πιο εμπορικές ομάδες της χώρας.Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα διεξάγονται με την υποστήριξη του VAR. Μην περιμένετε όμως να γίνεται χρήση του συστήματος σε κάθε φάση, για ένα αντίθετο φάουλ ή για ένα κόρνερ που δεν ήταν. Οι περιπτώσεις παρέμβασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο είναι τέσσερις: Γκολ, πέναλτι, απ’ ευθείας κόκκινη και ταυτοποίηση ποδοσφαιριστή. Άρα μπορεί να υπάρξουν και αναμετρήσεις που ο διαιτητής δε θα χρειαστεί καν να μεταβεί στην οθόνη για on field review.Τα κανάλια Novasports έχουν ήδη ολοκληρώσει συμφωνίες για τα εντός έδρας παιγνίδια οκτώ ΠΑΕ: ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Βόλο ΝΠΣ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πανιώνιο.Αυτό σημαίνει ότι από τη Nova θα παρακολουθήσετε:Τα 18 εντός έδρας παιγνίδια των ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού (από τη στιγμή που αγωνιστούν στα play off), αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος που έχει δώσει ποτέ μία ομάδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια μίας σεζόν.Διψήφιο αριθμό αγώνων του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα τα παιχνίδια του στις έδρες των ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, γήπεδα τα οποία θα επισκεφτεί δύο φορές (κανονική περίοδο και play off).Τα 16 από τα συνολικά 20 ντέρμπι μεταξύ των ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στη κανονική περίοδο, το 80% των ντέρμπι που θα κρίνουν τον πρωταθλητή και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στα play off.Συνολικά 88 αγώνες των ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ποσοστό που αποτελεί το 75% των παιγνιδιών που θα δώσουν.Τους αγώνες της μοναδικής ομάδας της περιφέρειας που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας, της ΑΕΛ.Τους αγώνες του ιστορικού Πανιωνίου, της ομάδας που έχει αναδείξει πλειάδα ποδοσφαιριστών και αποτελεί μία σταθερή δύναμη για το ποδόσφαιρό μας.Εκείνους του Αστέρα Τρίπολης, που για 13η διαδοχική χρονιά δίνει το παρών στα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας, έχοντας τερματίσει 5 φορές στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος.Και τον Βόλο ΝΠΣ, την ομάδα της Μαγνησίας που σε σύντομο χρονικό βρέθηκε στη Superleague 1.Στο πλαίσιο της καλύτερης παρουσίασης των αγώνων, αλλά και για να μπορεί το κοινό να αντιλαμβάνεται καλύτερα το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, οι μεταδόσεις έχουν εμπλουτιστεί με την γραφική απεικόνιση της OPTA, με στοιχεία δηλαδή που αφορούν τόσο συνολικά τις ομάδες όσο και ατομικά τους ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν.Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει, βρισκόμαστε στην αφετηρία μίας συναρπαστικής σεζόν, που για τους τηλεθεατές των καναλιών Novasports, περιλαμβάνει απ' το χώρο του ποδοσφαίρου μεταξύ άλλων το Ιταλικό πρωτάθλημα, το Γαλλικό, το Ολλανδικό, την championship και το λίγκ καπ Αγγλίας και στο χώρο του μπάσκετ, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την κορυφαία Euroleague.Τη πιο μεγάλη χρονικά Euroleague όλων των εποχών, με 18 ομάδες, 34 αγωνιστικές, 9 αγώνες κάθε εβδομάδα και βέβαια ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες τις δικές μας Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η Euroleague, που ανανέωσε την συνεργασία της με τα κανάλια Novasports μέχρι το 2023, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δηλαδή...