Το μήνυμα του Τοροσίδη για το νέο πρωτάθλημα! (pic)

Ξεκινά επιτέλους το πρωτάθλημα!!! Εύχομαι μια χρονιά με εσάς να δίνετε το "παρών" δίπλα μας, γεμίζοντας το γήπεδό μας ασφυκτικά σε κάθε παιχνίδι και στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσουμε την επιστροφή του Ολυμπιακού μας στην θέση που του αξίζει!!! #45 Επίσης εύχομαι από την καρδιά μου ΥΓΕΙΑ σε όλους τους συναθλητές όλων των ομάδων, και μια γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά! #olympiakos #superleaguegreece