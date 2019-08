Ο Κάνιας καλωσόρισε τον Γκαρσία! (pic)

Από τη μία ο Χοσέ Κάνιας και ο ΠΑΟΚ, από την άλλη ο Ματέο Γκαρσία και ο Άρης και στη... μέση ο Ερυθρός Αστέρας, η ομάδα που ήρθε αυτό το καλοκαίρι να ενώνει τον πρώην "ασπρόμαυρο" Ισπανό μέσο και τον πρώην "κίτρινο" Αργεντίνο μεσοεπιθετικό.



Ο πρώτος καλωσόρισε σήμερα (18/8) τον δεύτερο στα αποδυτήρια του σέρβικου συλλόγου και το σχόλιο από την ίδια τη νέα τους ομάδα έμπλεξε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί.

Στον επίσημο λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκε πριν λίγη ώρα φωτογραφία με τους δύο παίκτες να τα λένε στα αποδυτήρια της ομάδας, με το σχετικό συνοδευτικό σχόλιο να λέει: «Λιγότερο από έναν χρόνο, ο Χοσέ Κάνιας και ο Ματέο Γκαρσία, ήταν σε αντίθετα στρατόπεδα, στο γνωστό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.



Τον προηγούμενο Οκτώβριο ο ΠΑΟΚ του Κάνιας νίκησε τον Άρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης". Τον Αύγουστο του 2019 αυτοί οι δύο είναι συμπαίκτες στον Ερυθρό Αστέρα!».

Less than a year ago José Alberto Cañas and Mateo García were on the opposite sides in fiercely-contested Derby of Thessaloniki. Last October José's @PAOK_FC defeated @ARIS__FC at Kleanthis Vikelides Stadium.



Fast forward to August 2019 and these two are team-mates! #fkcz ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/KefzImfEaQ