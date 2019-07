Ουάρντα: "Είναι τυχεροί που δεν είμαι εκεί" (pic)

Ο Αμρ Ουάρντα ήταν ένας από αυτούς που σχολίασαν στον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο instagram το βίντεο με τον διαγωνισμό karaoke ( δείτε εδώ τη σχετική δημοσίευση ) που δημοσίευσε ο Δικέφαλος.Ο Αιγύπτιος έγραψε: "They are lucky because i'm not there (DIBIDIBIDAI)", "είναι τυχεροί που δεν είμαι εκεί" και σε παρένθεση βεβαίως το "Ντιμπιντιμπιντάι", το τραγούδι που ο ίδιος είχε πει.Το βίντεο σχολίασε και ο Πρίγιοβιτς που αναφέρθηκε στον Ελ Καντουρί, χαρακτηρίζοντάς τον... "don Omar".