Η νέα φανέλα του Ολυμπιακού (pic)

Τα χρώματα που μάθαμε από παιδιά, η φανέλα του πρωταθλητή! Ώρα να ξαναγράψουμε ιστορία για τη σεζόν 19/20. / The colours we've known since we were kids, a champion’s jersey. It’s time to make history again for the 19/20 season.🔴⚪🏆

#Olympiacos #adidasFootball #DareToCreate pic.twitter.com/ajHMacv9O2