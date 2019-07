Τα εισιτήρια του Ατρόμητου ενόψει Νότιγχαμ

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει του φιλικού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ."Το Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει ότι ανήμερα του Ατρόμητος-Νότιγχαμ Φόρεστ το Σάββατο 13 Ιουλίου στις 21.00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, θα ισχύσουν οι εξής ώρες λειτουργίας των εκδοτηρίων.Το εκδοτήριο της Θύρας 2 θα λειτουργήσει από τις 14.00 μέχρι και το ημίχρονο του αγώνα.Τα εκδοτήρια των Θυρών 4 και 7 θα λειτουργήσουν από τις 19.00 μέχρι και το ημίχρονο του αγώνα.Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:ΘΥΡΑ 2: 15€ΘΥΡΑ 4: 15€ΘΥΡΑ 7: 10€ΘΥΡΑ 3(VIP): 30€ΘΥΡΑ 5 (Φιλοξενούμενοι*): 10€*Gate 5 will be open for Nottingham Forest fans. Ticket price 10€. You can get your tickets from the ticket offices of Gate 2(Opens at 14.00) and Gate 4(Opens at 19.00).Για την αγορά του κάθε εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο Αριθμός ΑΜΚΑ του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται".