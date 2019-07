Το δώρο του Δημήτρη Σαραβάκου

View this post on Instagram

Ο Αντιπρόεδρος της Kappa, Λορέντσο Μπολιόνε βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο "Γ. Καλαφάτης", με τον Δημήτρη Σαραβάκο να του δίνει ένα συμβολικό δώρο, ως ενθύμιο της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού. #Panathinaikos #Kappa #paofc2019_20