Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ματς με τη Νότιγχαμ

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 9 Ιουλίου θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων για το σημαντικό φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Περιστερίου με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ.Η σχετική ανακοίνωση:"Το Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει ότι την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα, Ατρόμητος-Νότιγχαμ Φόρεστ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουλίου στις 21.00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνεται από το εκδοτήριο της Θύρας 2 από τις 12.00 μέχρι και τις 20.00.Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:ΘΥΡΑ 2: 15€ΘΥΡΑ 4: 15€ΘΥΡΑ 7: 10€ΘΥΡΑ 3(VIP): 30€ΘΥΡΑ 5 (Φιλοξενούμενοι*): 10€*Gate 5 will be open for Nottingham Forest fans. Price ticket 10€.Για την αγορά του κάθε εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο Αριθμός ΑΜΚΑ του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται".