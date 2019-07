Ο Φερέιρα έδωσε το στίγμα του (video)

Ο Άμπελ Φερέιρα έδωσε το στίγμα των σκέψεών του για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ στην πρώτη του κιόλας ομιλία προς τους παίκτες της ομάδας, στην Ολλανδία, όπου τους συνάντησε. Δήλωσε μεγάλο σεβασμό για όσα κατάφεραν την περασμένη σεζόν και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορούν και την ερχόμενη να διακριθούν.



Χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Πορτογάλου νέου προπονητή της ομάδας προς τους "ασπρόμαυρους" έδωσε σήμερα (3/7) στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.



Be always ready. Things change. Not the target. #FerreiraIsHere #OwnTheTop #PAOK pic.twitter.com/2gv2WY03Xj