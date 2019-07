Η πρώτη εικόνα κι η αντίστοιχη γνωριμία (pic)

Ένα διαφορετικό πρωϊνό από όλα όσα είχαν ζήσει ως τώρα βιώνουν εδώ και λίγες ώρες ο Αμπέλ Φερέιρα και συνεργάτες του. Για πρώτη φορά στη μέχρι τώρα καριέρα τους δοκιμάζουν τις προπονητικές τους ικανότητες εκτός πορτογαλικών συνόρων κι αυτό συμβαίνει σε μια πρωταθλήτρια ομάδα με μεγάλες απαιτήσεις κι αντίστοιχους στόχους.



Από νωρίς έχουν ξεκινήσει τις επαφές τους για την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή προσαρμογή, όπως φαίνεται και στην πρώτη εικόνα του Πορτογάλου τεχνικού με τις φόρμες της νέας του ομάδας να συνομιλεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. «Ο Αμπέλ Φερέιρα έφτασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας όπου και παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη του αγωνιστικού τμήματος», ανέφερε το σχετικό σχόλιο της ΠΑΕ στη δημοσίευσή της σ’ επίσημο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Abel Ferreira arrived to our training camp and was introduced to the players and the staff #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/VOHAud7W7S