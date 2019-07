Το «ευχαριστώ» του Κουντουριώτη (pic)

View this post on Instagram

Ευχαριστώ πολυ για όλα αυτά τα 11 χρόνια τους ανθρώπους τους Παναθηναικου τους συμπαίκτες μου την οικογένειά μου και όλους όσους ήταν δίπλα μου.... Φεύγω με πολλές ωραίες αναμνήσεις και στιγμές έτοιμος για νέες εμπειρίες ⚽☘️ 🙏