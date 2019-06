Ανακοίνωσαν Λουτσέσκου με... τυμπανοκρουσίες! (video)

Με κάθε επισημότητα και με τρόπο επικό ανακοίνωσε η διοίκηση της Αλ Χιλάλ σήμερα (30/6) την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ παρουσιάζεται ως... πρίγκιπας, με ανάλογη μουσική υπόκρουση, ο οποίος ανέλαβε το σύλλογο από τη Σαουδική Αραβία για τον οδηγήσει στη δόξα.

Σε δεύτερη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Αλ Χιλάλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται η μέχρι τώρα προπονητική καριέρα του Λουτσέσκου και, φυσικά, τονίζεται το επίτευγμά του την περασμένη σεζόν να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας αήττητος. Επίσης, τονίζεται ότι αναδείχτηκε ως ο καλύτερος Ρουμάνος προπονητής το έτος 2018.



🎥 In 1969, a coach and son of a coach was born.. #AlHilal ✍🏻💙 Răzvan Lucescu #AlHilal_Video pic.twitter.com/IFncSl8Lag