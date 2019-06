Επίσημο "αντίο" από Σλάβια Πράγας

Καλό κατευόδιο ευχήθηκε στον Μίροσλαβ Στοχ η Σλάβια Πράγας, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Η τσέχικη ομάδα τον αποχαιρέτισε με τον πλέον επίσημο τρόπο και τον ευχαρίστησε για όσα πρόσφερε σε αυτήν.

"Ο Μίροσλαβ Στοχ αφήνει τη Σλάβια για τον ΠΑΟΚ, καθώς η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε σήμερα. Ευχαριστούμε Μίνο και καλή τύχη!", έγραψαν οι άνθρωποι της ομάδας της Πράγας στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.



🔄 | Miroslav Stoch is leaving Slavia for @PAOK_FC, his transfer was finished today. Thank you, Mino, and good luck! #slaviaprague #stoch pic.twitter.com/CmFzTBQCKQ