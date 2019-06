ΠΑΟΚ: "Ευχαριστώ" σε Λουτσέσκου και μήνυμα παραμονής στην κορυφή

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Ραζβάν Λουτσέσκου με ένα κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας που έχει τίτλο: "Η διετία των τίτλων". Στην κεντρική φωτογραφία υπάρχει το "Thank you" αλλά και το #The General.: "Το καλοκαίρι του 2017 κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάσταση που άφησε μια αποχώρηση. Δύο χρόνια μετά η διαχείριση έχει να κάνει με τη δική του αποχώρηση. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου φεύγει από τον ΠΑΟΚ έχοντας τρεις τίτλους και πολλά ρεκόρ στο βιογραφικό του.Η διαδρομή του Ρουμάνου τεχνικού δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού ο αποκλεισμός από την Έστερσουντ στα Play Offs του Europa League άφησε τον ΠΑΟΚ εκτός ομίλων για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια. Το πρόβλημα εξελίχθηκε σε λύση δίνοντας στον Λουτσέσκου τη δυνατότητα να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και να χτίσει μια ομάδα που διέλυσε τον ανταγωνισμό στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου στον πάγκο κατάκτησε ουσιαστικά τα πάντα και με εμφατικό τρόπο.Το πρωτάθλημα της σεζόν 2017-18 χάθηκε στα χαρτιά, αλλά η απάντηση του Δικεφάλου ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου 2018 με επιβλητική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ μέσα στο ΟΑΚΑ.Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε o ΠΑΟΚ επέστρεψε και τυπικά στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου με την αήττητη κατάκτηση του πρωταθλήματος και την τρίτη σερί κατάκτηση του Κυπέλλου.Στη διετία Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ μέτρησε 69 νίκες, 12 ισοπαλίες και 12 ήττες, έχοντας 195 γκολ στο ενεργητικό του και μόλις 64 παθητικό.Το ποσοστό επιτυχίας του Ρουμάνου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας ανέρχεται στο 74,2%, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας.Ο ΠΑΟΚ ευχαριστεί τον Ράζβαν Λουτσέσκου για την πολύτιμη προσφορά του στο σύλλογο και αλλάζει σελίδα για την παραμονή του στην κορυφή".