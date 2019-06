Το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα της Super League (pic) To ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα της σεζόν 2019-20 παρουσίασε η Super League με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και των play off και play out.