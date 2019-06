"Πρόταση ΠΑΟΚ για Ντάγκλας"

Ο Βραζιλιάνος μέσος, Ντάγκλας Αουγκούστο, ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από την Πορτογαλία, Μπρούνο Αντράντε, ο οποίος έκανε σήμερα (24/6) σχετική ανάρτηση στο Twitter.

Ο παίκτης είναι 23 ετών και ανήκει στην Κορίνθιανς. Αγωνίζεται κυρίως στον άξονα στη μεσαία γραμμή, τόσο ως επιτελικός μέσος, όσο και ως αμυντικός μέσος. Από τον περασμένο Ιανουάριο είναι δανεικός στη βραζιλιάνικη Μπαΐα, έχοντας εννέα συμμετοχές, όλες ως βασικός. Έχει χάσει μόνο τις δυο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.



Σύμφωνα με την αναφορά του Μπρούνο Αντράντε, ο ΠΑΟΚ έχει προτείνει στην Κορίνθιανς ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό του, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να κρατά το 15% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.



Ο Ντάγκλας ξεκίνησε την καριέρα του από την Φλουμινένσε, με την οποία έκανε συνολικά 57 συμμετοχές (3 γκολ, 2 ασίστ), πριν μεταγραφεί στην Κορίνθιανς αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ, το καλοκαίρι του 2018. Με την Κορίνθιανς κατέγραψε 17 συμμετοχές και 1 γκολ και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Μπαΐα, τον περασμένο Ιανουάριο.

Douglas, volante do Corinthians que está emprestado ao Bahia, tem negociação avançada com o PAOK. Oferta do clube grego gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 21,8 milhões). Timão deve vender 85% direitos econômicos do jogador que também interessa ao Nantes - vai segurar 15%