Η αποστολή του Ολυμπιακού για Πολωνία

Mε 27 ποδοσφαιριστές θα αναχωρήσει τη Δευτέρα στις 13:30 η αποστολή του Ολυμπιακού για την Πολωνία, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Στη συνέχεια η προετοιμασία θα συνεχιστεί επί αυστριακού εδάφους και στις 11/7 είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στην Αθήνα.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Νάτχο, Μάνος και Ιγκόρ Σίλβα, ποδοσφαιριστές που αναμένεται να αποτελέσουν και παρελθόν από την ομάδα. Ο Πέδρο Μαρτίνς συμπεριέλαβε τους νεαρούς, Μαρτίνης, Τζολάκη, Στουρνάρα, Σουρλή και Ξενιτίδη.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού ανα θέση:



ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Σα, Τζολάκης, Στουρνάρας

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ Μπα, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μαρτίνης, Γιάννης Μασούρας, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Βούκοβιτς

ΜΕΣΟΙ Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Μπρούνο, Φορτούνης, Γκιλιέρμε, Γιώργος Μασούρας, Ποντένσε, Σουντανί, Σουρλής, Βαλμπουενά, Ξενιτίδης.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Κάιπερς, Ντουρμισάι, Γκερέρο, Σολδάνο







Η αποστολή της ομάδας μας, η οποία θα ταξιδέψει αύριο για Πολωνία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας! / The squad players selected for our main pre-season preparation in Poland!#olympiacos #PreSeason2019 #SquadPlayers pic.twitter.com/PvYY0I0squ