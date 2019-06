8.200 αστέρια λάμπουν στο Γαλάτσι, στο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους

Η μαγεία της γυμναστικής και τα οφέλη της διά βίου άθλησης συναντιούνται στο Γαλάτσι, εκεί όπου για άλλη μια χρονιά φιλοξενείται το “Hellas Gym for Life Challenge & EGO Astro Gym Festival”, μία διοργάνωση Γυμναστικής για Όλους που περιλαμβάνει 8.200 αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από 2 έως 77 ετών.Στο ταπί του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου του Γαλατσίου, από τις 18 έως τις 23 Ιουνίου, ομάδες από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν 320 προγράμματα, από απλές γυμναστικές επιδείξεις μέχρι και συνθέσεις εκπληκτικής δυσκολίας και υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους θεατές, στους οποίους οι διοργανωτές απεύθυναν κάλεσμα, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που δόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/06) στο στάδιο των αγώνων, όπου παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης, ο Τεχνικός Διευθυντής της διοργάνωσης Γιώργος Γκιργκέτσος, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής των αγώνων Μαρία Παπαδοπούλου, οι Πρεσβευτές της διοργάνωσης και αστέρες της ενόργανης γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας και Βασιλική Μιλλούση, καθώς και οι Πρέσβειρες του ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Active” της Γ.Γ.Α. και πρώην πρωταθλήτριες της ρυθμικής Εύα Χριστοδούλου και Ειρήνη Μανδραβέλη.Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι χωρισμένο σε δύο σκέλη: Η αρχή έγινε από την Τρίτη (18/06) μέχρι την Πέμπτη (20/06) με το “EGO Astro Gym Festival”, που αναδεικνύει την αξία της συμμετοχής και επιβραβεύει με ξεχωριστά αναμνηστικά έπαθλα κάθε αθλητή και αθλήτρια, χωρίς να τους διαχωρίζει σε νικητές και ηττημένους, ενώ από την Παρασκευή (21/06) μέχρι την Κυριακή (23/06) θα πάρουν την σκυτάλη οι ομάδες του “Hellas Gym for Life Challenge”, το οποίο έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και πρόκειται να προσφέρει θέαμα κορυφαίου επιπέδου, ισοδυναμώντας με πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυμναστικής για Όλους. Η αυλαία θα πέσει το απόγευμα της Κυριακής (23/06) με το Γκαλά των νικητών κάθε κατηγορίας, την κορύφωση της διοργάνωσης, αλλά και της πολύμηνης προετοιμασίας των ομάδων, που στοχεύουν στην τελειότητα.Οι τοποθετήσεις των ομιλητών στην Συνέντευξη Τύπου:Γιώργος Μαρκόπουλος (Δήμαρχος Γαλατσίου): «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον Δήμο Γαλατσίου, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φιλοξενούμε αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση, η οποία δίνει προστιθέμενη αξία στην εξαιρετική Ολυμπιακή εγκατάστασή μας. Είναι μία προσπάθεια που ευχόμαστε να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, μιας και αποτελεί κάτι ιδιαίτερο για την πόλη μας και για τον αθλητισμό.Ο χώρος αυτός είναι το σπίτι της ρυθμικής γυμναστικής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το άθλημα της ρυθμικής φιλοξενήθηκε εδώ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Έκτοτε ο χώρος αυτός εγκαταλείφθηκε, καταστράφηκε και ήταν κλειστός, απαγορευμένος για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Το 2016 ξαναλειτούργησε και εύχομαι να συνεχίσει αυτός ο χώρος να εξακολουθήσει να παραμένει ανοιχτός και ενεργός».Θανάσης Βασιλειάδης (Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.): «Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές που συνεισέφεραν για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή της Γυμναστικής για Όλους. Πάνω από 8.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών βρίσκονται εδώ, για να περάσουν σ’ όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι η άθληση είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι η συνεργασία μας με τον Δήμο Γαλατσίου θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί, γιατί η βούλησή μας είναι να ‘ανοίξουμε’ αυτή τη διοργάνωση και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να της δώσουμε διεθνή διάσταση, να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και να ξεπεράσουμε τον αριθμό των 10.000 συμμετεχόντων.Επιπλέον, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που έχουν την τιμή να ακούνε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τον αθλητισμό. Θέλουμε να τους πούμε ότι χώροι σαν το Κλειστό Ολυμπιακό του Γαλατσίου θα πρέπει να παραμείνουν στον αθλητισμό. Γίνονται από τον Δήμαρχο Γαλατσίου συντονισμένες προσπάθειες, τις οποίες στηρίζει η Ε.Γ.Ο., ώστε να παραμείνει στον αθλητισμό αυτός ο χώρος, από όπου θα περάσουν περισσότεροι από 8.000 αθλητές και 18.000 θεατές μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε».Γιώργος Γκιργκέτσος (Τεχνικός Σύμβουλος Γυμναστικής για Όλους της Ε.Γ.Ο., Τεχνικός Διευθυντής της διοργάνωσης): «Ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ από καρδιάς στον Δήμο Γαλατσίου που φιλοξενεί αυτή τη διοργάνωση, σε όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην τέλεσή της, αλλά ακόμα περισσότερο στις ομάδες και σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουν όμορφα και να φανεί η δουλειά που έχουν κάνει για να προετοιμάσουν τα εντυπωσιακά προγράμματά τους. Η υπόσχεσή μας, όπως υπογράμμισε και ο κ. Βασιλειάδης, είναι να προσελκύουμε όλο και περισσότερο κόσμο στον αθλητισμό και στη Γυμναστική για Όλους. Θέλουμε να φτάσουμε του χρόνου τις 10.000 συμμετοχές, πετυχαίνοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεκόρ».Μαρία Παπαδοπούλου (Μέλος Τεχνικής Επιτροπής Γυμναστικής για Όλους της UEG, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της διοργάνωσης): «Η διοργάνωση αυτή είναι εφάμιλλη των κορυφαίων εκδηλώσεων Γυμναστικής για Όλους στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος της γυμναστικής είναι πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και η UEG αναγνώρισε τις προσπάθειες της Ε.Γ.Ο., αναθέτοντάς της το Φεστιβάλ “Golden Age Gym Festival” που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020 στο Ρέθυμνο, με αθλητές και αθλήτριες άνω των 50 ετών. Με πολλή χαρά είδαμε μία αντίστοιχη ομάδα από το Αίγιο, με συμμετέχοντες έως και 77 ετών, στο φετινό “EGO Astro Gym Festival”, το οποίο κατά κάποιον τρόπο άνοιξε τον δρόμο για το Ρέθυμνο. Περιμένουμε με μεγάλη προσμονή να δούμε τα καινούργια προγράμματα όλων των ομάδων, που τα προετοίμασαν επί πολλούς μήνες για να δείξουν εδώ στο Γαλάτσι τον καλύτερο εαυτό τους, να ενθουσιάσουν τον κόσμο και να ενθουσιαστούν μέσα από τη χαρά της συμμετοχής».Λευτέρης Πετρούνιας (Ολυμπιονίκης ενόργανης, Πρεσβευτής της διοργάνωσης): «Θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα στον κόσμο και ένα καλωσόρισμα σε όσους έρθουν στο Γαλάτσι για να δουν αυτό το πανέμορφο θέαμα της Γυμναστικής, με 8.200 αθλητές και 320 προγράμματα, με αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, που θα νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής. Ο αθλητισμός είναι πάνω απ’ όλα, είναι πιο πάνω ακόμα και από τον πρωταθλητισμό. Γι’ αυτό, οφείλουμε να βρισκόμαστε κοντά και γύρω από αυτό και να αγκαλιάσουμε το “Hellas Gym for Life Challenge & EGO Astro Gym Festival”».Βασιλική Μιλλούση (Πρώην πρωταθλήτρια ενόργανης, Πρέσβειρα της διοργάνωσης): «Το “EGO Astro Gym Festival” απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και σε πρώην πρωταθλητές της γυμναστικής που μπορούν να συνεχίσουν την ενεργή ενασχόλησή τους μέσα από τη Γυμναστική για Όλους. Αξίζει να αγκαλιάσουν όλοι αυτή την προσπάθεια, να έρθουν να δουν τη μαγεία της γυμναστικής και το θέαμα που προσφέρει».Εύα Χριστοδούλου (Ολυμπιονίκης ρυθμικής, Πρέσβειρα του ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Active” της Γ.Γ.Α.): «Νιώθω σαν στο σπίτι μου σ’ αυτό το στάδιο, όπου φιλοξενήθηκε το άθλημα της ρυθμικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Για μία ακόμη χρονιά μας φιλοξενεί το Γαλάτσι για να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε το άθλημα της Γυμναστικής για Όλους. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση επιβεβαιώνεται ότι η γυμναστική δεν έχει όρια, δεν έχει ηλικία. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο στο γυμναστήριο, να γνωρίσει αυτό το πολύ όμορφο άθλημα και ιδιαίτερα στο Γκαλά της Κυριακής, στο οποίο θα διαγωνιστούν οι καλύτερες ομάδες».Ειρήνη Μανδραβέλη (Πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης ρυθμικής, Πρέσβειρα του ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Active” της Γ.Γ.Α.): «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η επιτυχημένη διοργάνωση έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή και που θα στείλει το μήνυμα του “Be Active”, της διά βίου άθλησης και της χαράς που μπορεί να αντλήσει ο κόσμος μέσα από την συμμετοχή του σε τέτοιες διοργανώσεις και μέσα από την καθημερινή του εκγύμναση. Περιμένουμε τον κόσμο να γεμίσει τις εξέδρες, αλλά και να συμμετάσχει ενεργά, ώστε ο αριθμός των αθλούμενων να συνεχίσει να αυξάνεται κάθε χρόνο».Το “Hellas Gym for Life Challenge & EGO Astro Gym Festival 2019” διοργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Δήμο Γαλατσίου.Η διοργάνωση είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Be Active” της Γ.Γ.Α. και στο πρόγραμμα εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (23η Ιουνίου 2019) από την Ε.Ο.Ε., ενώ παράλληλα υποστηρίζεται εθελοντικά από τα μέλη του Φιλογυμναστικού Ομίλου Μεταμόρφωσης «Κότινος».Το αγωνιστικό πρόγραμμα του τελευταίου τριημέρου της διοργάνωσης:Παρασκευή 21 Ιουνίου 201917:00 - 21:30: Hellas Gym For Life Challenge: Γ’ ΚατηγορίαΣάββατο 22 Ιουνίου 201909:00 - 14:00: Hellas Gym For Life Challenge: Β’ Κατηγορία - «Μικρές Ομάδες»15:00 - 22:00: Hellas Gym For Life Challenge: Α’ Κατηγορία - «Μεγάλες Ομάδες»Κυριακή 23 Ιουνίου 201910:00 - 11:00: EGO Astro Gym Festival: Όμιλος Κ’12:00 - 13:00: Hellas Gym For Life Challenge: Δ’ Κατηγορία - «Λιλιπούπολη»15:00 - 21:00: Hellas Gym For Life Challenge: Γκαλά Νικητριών Ομάδων