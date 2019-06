Ανακοίνωσε Τσιλιανίδη μέσω... Instagram ο ΟΦΗ

View this post on Instagram

Κοσμά @kosmas_tsilia καλωσήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!______ Kosmas Tsilianidis welcome to our family! #oficrete #oficretefc #ofifc #ofifamily #ofitransfers #superleaguegreece #superleague #greece #crete #football #tsilianidis