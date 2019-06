Βιεϊρίνια: Ο απόλυτος MVP και πάλι...

Για δεύτερη σερί σεζόν, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχτηκε MVP και κατακτά το βραβείο «Πλάτων Φορόπουλος», που έχει το όνομα -στη μνήμη του- του παλιού δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ και ρεπόρτερ για χρόνια του Δικεφάλου.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χοσέ Κρέσπο και τρίτος ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.Υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά και εξαιρετικοί παίκτες. Υπάρχουν χαρακτήρες, υπάρχουν και προσωπικότητες. Υπάρχουν αρχηγοί, υπάρχουν και ηγέτες. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και υπάρχουν και οι Βιεϊρίνια αυτού του κόσμου. Ο δικός μας, ο αυθεντικός είναι ο νικητής του βραβείου “Πλάτων Φορόπουλος” που απονέμεται στον 11888 MVP της σεζόν 2018-19.Τι πραγματικά σημαίνει MVP; Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζει κανείς; Τα γκολ; Η αμυντική παρουσία; Η συμβολή στην ομαλή λειτουργία της ομάδας; Καθαρά υποκειμενικό.Αυτό που είναι αντικειμενικό είναι πως ο Βιεϊρίνια είχε κομβική συνεισφορά σε όλα τα παραπάνω.Το είπε εξ αρχής: »Ήρθα να πάρω τίτλους». Και στην κρίσιμη στιγμή ήταν εκεί.Μπροστάρης. Ηγέτης. Παράδειγμα προς μίμηση.Έπαιξε άμυνα όπως του ζητήθηκε. Έπαιξε και επίθεση. Έτρεξε περισσότερο απ’ όσο μπορούσε. Στήριξε με κάθε τρόπο τους συμπαίκτες του. Και σκόραρε. Και όχι απλά σκόραρε, αλλά έβαλε μερικά μαγικά γκολ. Σε παιχνίδια δύσκολα. Έβαλε την υπογραφή του.Η τύχη του έπαιξε άσχημο παιχνίδι στη Λάρισα. Εκεί σε μία υπερπροσπάθεια να σώσει μία σχεδόν χαμένη μπαλιά, το πόδι του τον πρόδωσε. Ρήξη χιαστού. Για δεύτερη φορά στην καριέρα του.Ο πόνος, η περιπέτεια, η αδικία ανέδειξαν περισσότερο το ρόλο του. Η καθολική αναγνώριση είχε κι έχει το δικό της κομμάτι στο παζλ ενός «μύθου». Όπως και το φινάλε της σεζόν.Η συμμετοχή και το πεντάλεπτο standing ovation που τον έκανε να κρύψει το πρόσωπό του μέσα στη φανέλα για να μην φανούν τα δάκρυα μετά την προτροπή της κόρης του «μπες μέσα και σήκωσέ το».Στιγμές ζωής. Αναμνήσεις καριέρας.Εκείνο το βράδυ γιόρτασε σαν μην υπάρχει αύριο. Σήκωσε πρώτος την κούπα του πρωταθλητή, γύρισε όλη την πόλη πάνω στο λεωφορείο και μετά έφυγε για να ξεκινήσει τον αγώνα της επιστροφής του.Ο Αντρέ Βιεϊρίνια είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο 11888 MVP of the Season και κατακτά το βραβείο «Πλάτων Φορόπουλος» .Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App ήταν ξεκάθαρο και χάρισε τον ατομικό τίτλο στον The Leader με ποσοστό 55,75%. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος καθώς πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές του Δικεφάλου.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χοσέ Κρέσπο, ο οποίος δικαιολόγησε και τη φετινή σεζόν τον τίτλο του The Guarantee, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο The Goldkeeper, Αλέξανδρος Πασχαλάκης.