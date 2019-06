Σαββίδης: "Πιστεύουμε στον Γιαννούλη"

"Here is your LB", έγραψε ο Γιώργος Σαββίδης στο instagram, δηλαδή, "εδώ είναι ο αριστερός μπακ" και "τάγκαρε" το όνομα (τον αντίστοιχο "λογαριασμό" δηλαδή στο instagram) του Δημήτρη Γιαννούλη."Πιστεύουμε σε αυτόν", έγραψε αμέσως μετά δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο και τη στήριξή στον 24χρονο παίκτη.Οι συγκεκριμένες απαντήσεις του Σαββίδη ακολούθησαν ερώτηση ενός φίλου του ΠΑΟΚ που ήταν η εξής: "κλείσαμε αριστερό μπακ;".