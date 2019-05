Υποψήφιος με τη Ν.Δ. ο Φύσσας

View this post on Instagram

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και επόμενο πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε να είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον τομέα της Ανατολικής Αττικής.Υπόσχομαι να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του και να αγωνιστώ με πάθος και τιμιότητα, όπως έκανα πάντοτε, για να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα.