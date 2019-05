ΠΑΟΚ: #TheBeast και το σχόλιο του Βαρέλα (pic)

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δική του ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας για τον Φερνάντο Βαρέλα. Εβαλε τη φωτογραφία του παίκτη και μια σειρά από χαρακτηριστικά hashtags, με πρώτο και καλύτερο το "The Beast" που απηχεί στον Βαρέλα.Τα αντίστοιχα hashtags ήταν τα εξής:#TheBeast #PAOK #TheFutureIsHere #PAOKfamily #Champions #TheInvincibles #CupWinners.Το ποστάρισμα το σχολίασε και ο Βαρέλα, γράφοντας: "You gonna put my picture for more 3 years", δηλαδή: "Θα βάζετε την εικόνα μου για τα επόμενα τρία χρόνια!".