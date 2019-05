Τέλος ο Κουλιμπαλί, τον ευχαρίστησε η ΠΑΕ

View this post on Instagram

H συνεργασία μας με τον @ousmanecoulibaly23 ολοκληρώθηκε. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και τη θετική ενέργεια του στην τριετή παρουσία του στο σύλλογο. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του. Merci pour tout Ousman! #Panathinaikos #paofc2018_19 #Coulibaly