Γιακουμάκης: "Συγγνώμη για δύο πράγματα..."

View this post on Instagram

Μετά από ένα παιχνίδι με τεράστια εναλλαγή συναισθημάτων και επίτευξης του στόχου μας θα ήθελα να ζητήσω δύο μεγάλες συγγνώμες! Η πρώτη είναι στην ομάδα μου διότι έπειτα από μεγάλη απερισκεψία μου την άφησα με 10 παίχτες! Ευτυχώς όμως δεν μας κόστισε! Η δεύτερη βέβαια συγνώμη είναι στον Πλατανιά καθώς δεν έπρεπε να πανηγυρίσω τόσο έντονα! Δεν τίθεται θέμα σεβασμού σε καμία περίπτωση καθώς πριν την έναρξη των μπαράζ είχα στο μυαλό μου όταν σκοράρω να μην πανηγυρίσω!!! Δυστυχώς πάνω στην τεράστια πίεση του αγώνα αντέδρασα ανόητα και αυτό δεν με αντιπροσωπεύει.! Πέρασα 5 όμορφα χρόνια στον Πλατανιά και γνωρίζω σε τι εκτίμηση με είχατε! Με τον ίδιο τρόπο σας εκτιμώ και εγώ και σας σέβομαι! Συγνώμη και πάλι.! Καλημέρα...