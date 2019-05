Αναζητείται τρόπος για την αύξηση των αγώνων

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν τα play off στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τις οριστικές αποφάσεις να λαμβάνονται εντός της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, την ερχόμενη Τετάρτη στο ΔΣ της λίγκας θα συζητηθούν τα τρία σενάρια για την αύξηση του αριθμού των αγώνων της νέας σεζόν.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ένα σενάριο που θα συζητηθεί είναι αυτό που είχε προτείνει ο Μηνάς Λυσάνδρου και αφορά τη διεξαγωγή ενδιάμεσου γύρου, από τον Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο. Ένα άλλο σενάριο, θέλει τη διεξαγωγή play off για την κατάκτηση του τίτλου, με τη συμμετοχή ομάδων από την πρώτη έως την έκτη θέση. Παράλληλα, θα υπάρξουν play out για την αποφυγή του υποβιβασμού, με τη συμμετοχή των ομάδων από την έβδομη έως την 14η θέση.Το τρίτο σενάριο, θέλει τις τέσσερις πρώτες ομάδες να δίνουν αγώνες play off για την κατάκτηση του τίτλου και τις ομάδες από την πέμπτη έως την όγδοη θέση να δίνουν αγώνες για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Τέλος, θα υπάρξουν και σε αυτή την περίπτωση αγώνες play out, με τη συμμετοχή των ομάδων από την ένατη έως τη 14η θέση.